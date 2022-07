Carolina Patrocínio, que está de férias no Algarve com a família, partilhou com os seus seguidores um momento hilariante.

A apresentadora, de 35 anos, tentou captar um retrato dos quatro filhos, porém, o momento não correu como esperava.

“Foto de Verão é sempre aquele fail [falhanço] clássico”, brincou.

Recorde-se que Carolina Patrocínio é casada com Gonçalo Uva e dessa união resultaram quatro filhos: Diana, de oito anos, Frederica, de seis, Carolina, de quatro, e Eduardo, de dois.