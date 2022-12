Carolina Patrocínio viaja com as filhas antes do Natal

Carolina Patrocínio fez as malas e em conjunto com as filhas rumou até ao Brasil para aproveitar uns dias de descanso antes do Natal.

Através do seu perfil de Instagram, a apresentadora da SIC Mulher partilhou registos fotográficos no aeroporto e garantiu que o Natal será em Portugal.

“Quando acordei parecia o fim do Mundo. Ainda gravei um especial de Natal na SIC e consegui atravessar a cidade (não sei como) a tempo de apanhar o avião.(…) Partiu Brasil com a minha equipa preferida (voltamos a tempo de passar o Natal com os homens da família)”, escreveu.

Recorde-se que Carolina Patrocínio é mãe de três meninas, Diana, Frederica e Carolina, e de um menino, Eduardo, frutos da relação que mantém com Gonçalo Uva.