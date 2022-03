Carolina Patrocíno recebe aula de twerk de Blaya Rodrigues

Carolina Patrocínio já sabe dançar como Bala Rodrigues depois de ter tido uma aula durante o programa “What’s Up TV”, da SIC Mulher.

A apresentadora do formato recebeu como convidada a intérprete que dá voz a “Faz Gostoso” e “Ela Me Domina”. Durante a entrevista, a comunicadora recebeu umas dicas para fazer o twerk.

“Não é todos os dias que a Blaya vem a estúdio ensinar-me o twerk da bunda”, escreveu a profissional da estação privada no perfil de Instagram, com seis fotografias do momento de aprendizagem.

Recentemente, para celebrar o facto de ter atingido 900 mil seguidores no perfil de Instagram, Carolina Patrocínio mostrou-se em biquíni. “900k é de loucos. Nem sei o que postar…”.

