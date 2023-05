Carolina Pinto, namorada de Marco Costa, fala sobre a intimidade pós-parto

Carolina Pinto abriu uma caixa de perguntas no Instagram e aproveitou para esclarecer algumas dúvidas sobre a intimidade do casal pós-parto.

Carolina Pinto, namorada de Marco Costa, foi mãe de Maria Emília há três meses. No Instagram abriu uma caixa de perguntas e foi questionada por uma seguidora: “Como ficam as relações sexuais com bebés? Por cá, bebé de dois meses, mãe de primeira viagem e… não está fácil”.

A modelo não se inibiu e respondeu: “Para ser sincera, iguais ou melhores até. Tem tudo haver com a forma como nos sentimos. Acho que é um processo. Comunicação é o primeiro passo. E é muito importante”.

Maria Emília nasceu a 22 de janeiro de 2023 de cesariana e Carolina pinto aproveitou, também, para esclarecer dúvidas sobre o parto. “Já conseguiste recuperar depois de um parto de cesariana?”, perguntaram.

“Recuperei muito bem, graças a Deus. Primeiro mês foi horrível, mas a pouco e pouco passa!”, afirmou a companheira de Marco Costa.