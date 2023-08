Carolina Torres confirma relação de Bárbara Branco e Vítor Silva Costa

Os rumores de que Bárbara Branco e Vítor Silva Costa estavam juntos andavam no ar. Contudo, foram confirmados por Carolina Torres… ex-namorada do ator.

Ao fim de cinco anos de relação, Bárbara Branco e José Condessa anunciaram que se estavam a separar. A notícia foi avançada através de um comunicado partilhado nas redes sociais de ambos os atores.

Após o término do namoro, começaram a aparecer rumores de que a atriz estaria envolvida com Vítor Silva Costa, com quem contracenou na novela “Flor Sem Tempo”. O relacionamento ainda não foi assumido, contudo… foi confirmado.

Carolina Torres, ex-namorada de Vítor Silva Costa, em declarações à revista “TV Guia”, confirmou as suposições. A cantora começou por contar que terminou o relacionamento com o ator há cerca de cinco meses, ou mais, que continuam amigos e que “está tudo bem”.

“Partilhamos uma cadela e tudo. Somos uns crescidos. Não ficaram mágoas entre nós”, garantiu. “Foram muitos anos, com vários altos e baixos e, entretanto, acabou”.

Apesar de tudo, Carolina deseja que o ex-companheiro “seja feliz” e garante que serão “sempre amigos”.

Quanto a Bárbara Branco, a apresentadora revelou: “Ela é ótima para ele! É uma miúda fixe. Não me custou que ele tivesse ficado com ela”.