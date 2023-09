Casa do defesa Sergio Ramos assaltada. Filhos do atleta estavam dentro da habitação

O roubo à casa do futebolista aconteceu na semana passada, durante um jogo da Liga dos Campeões. Filhos de Sergio Ramos estavam dentro da habitação.

No passado dia 20 de setembro, a casa de Sergio Ramos, uma quinta na localidade sevilhana de Bollullos de la Mitación, em Espanha, foi assaltada. Durante o incidente, o atleta, defesa do Sevilha, estava a disputar um jogo da Liga dos Campeões.

Segundo o jornal “ABC”, nem o futebolista nem a sua esposa, Pilar Rubio, estavam dentro de casa. Contudo, os quatros filhos do casal estavam, acompanhados das pessoas que cuidam deles.

Nem as crianças, nem as funcionárias sofreram qualquer tipo de ferimentos. Os ladrões contornaram as medidas de segurança para aceder à propriedade de 44 hectares. Os assaltantes levaram várias peças de roupa de marcas de luxo, relógios, joias e dinheiro.