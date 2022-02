“Casados à Primeira Vista”: Liliana vai emigrar para nova aventura

Ano novo, novas aventuras. Liliana do programa “Casados à Primeira Vista” prepara-se para abraçar novos projetos longe de Portugal.

Ao desejar a todos os seus seguidores um bom ano, a ex-concorrente da experiência social desvendou que é altura de experienciar novos desafios e que estes não passam por terras portuguesas.

“2019: Ano de conquistas, perdas, desilusões, surpresas, emoções. Ano de embarcar em novas aventuras e desafios. ‘Casados à Primeira Vista’. E que grande desafio. Ano de nos pormos à prova a nós próprios”, escreveu Liliana, em jeito de balanço, no perfil de Instagram.

Para 2020, a ex-participante já tem “projetos definidos”. “Coração cheio de amor porque seja no ano velho ou no ano novo vocês sempre serão o mais importante. Ano de abraçar novas oportunidades. Ano de deixar a nossa casa, o nosso país e recomeçar do outro lado do mundo. Se será fácil?! Sem dúvida que não. Se é o certo?! Sem dúvida de que sim. Novos projetos profissionais, novos projetos familiares. Ano Novo.”

Recorde-se que a transmissão do programa “Casados à Primeira” já terminou. Ao longo dos episódios, Liliana formou um casal com Pedro. No dia em que a experiência social acabou, a ex-concorrente deixou uma mensagem de agradecimento na referida rede social.

“Chegou ao fim uma das experiências mais marcantes da minha vida. Viveram-se momentos intensos de total sinceridade e transparência. Muitas vezes fui bruta na forma de falar e manifestar a minha opinião. Sempre fui frontal; direta, não sei fingir nem podia viver a história que a maioria das pessoas vive e eu em tempos também vivi, a do conto de fadas na rua e as divergências em casa. Guardo todos os bons e maus momentos como uma aprendizagem. Não me esqueço de onde falhei ou magoei mesmo sem intenção […]”, escreveu, na altura.

