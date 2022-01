Depois do casamento, Sara Salgado diverte-se nas Maldivas com o marido

Depois do casamento, Sara Salgado fez as malas e viajou até às Maldivas com o marido, Diogo Pereira Coutinho, para desfrutar da lua-de-mel.

A atriz oficializou a relação amorosa com o empresário português. Após a cerimónia, a intérprete e o marido foram de férias para aquele território paradisíaco, tal como demonstrou a artista no Instagram.

“Não preferia estar noutro sítio qualquer”, confessou Sara Salgado.

Entre os vários elogios na secção de comentários, destaque para a reação de Kelly Bailey.

Além de Sara Salgado, também Kelly Bailey, Lourenço Ortigão, Marta Melro e Paulo vintém estiveram a fazer férias nas Maldivas. Os diversos atores fizeram questão de publicar vídeos e fotografias nas redes sociais.