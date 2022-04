Catarina Furtado aceita ser fotografada por jovem de 17 anos

Catarina Furtado partilhou, esta quinta-feira, 7 de abril, que aceitou o pedido de um jovem, de 17 anos, que lhe pediu para fazer uma sessão fotográfica.

A apresentadora apanhou aceitou o desafio de um jovem que a quis fotografar quando estava num parque de estacionamento ao ar livre prestes a começar a viagem de regresso a casa.

“Uma sessão de cinco minutos, num parque de estacionamento ao ar livre no norte do país antes de me meter à estrada de regresso a casa”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Das coisas que me dá mais prazer na vida é contribuir para empurrar sonhos das outras pessoas, sobretudo, dos mais jovens. Li uma notícia de que o Justin Bieber pagou milhões de euros aos fãs em terapia. A saúde mental mais uma vez. Os nossos jovens estão ainda mais perdidos e atormentados nestes tempos estranhos. Diga-se os jovens, sobretudo, dos países desenvolvidos. Dá muito que pensar”, acrescentou.

“Isto para vos dizer que foi o jovem Francisco Ferreira, de 17 anos, a caminho dos 18, que me pediu para me fotografar. Sorri, dizendo que sim, claro. E disse-lhe o que acredito com muita força: quando nos apaixonamos por algo, não podemos largar. A curiosidade tem de nos levar a uma aprendizagem incessante”, rematou.