Catarina Furtado agradece carinho por “Príncipes do Nada”: “Posso contribuir para melhorar o nosso país”

Catarina Furtado agradeceu as mensagens de carinho que recebeu pelo trabalho que tem desenvolvido com o programa “Príncipes do Nada”, da RTP1.

A apresentadora, de 49 anos, deixou um agradecimento às mensagens que têm chegado com elogios ao formato da estação pública. A comunicadora realçou que esta é a única forma de fazer televisão em que acredita.

“São tantas as mensagens que tenho recebido sobre o meu programa ‘Príncipes do Nada’. […] Esta é a única forma de fazer televisão em que acredito. Que me move. Que me estimula. Que me acrescenta. Que oferece um sentido de utilidade a uma profissão de exposição”, começou por salientar.

“Os formatos podem ser diferentes, mas a abordagem não pode nunca mudar. É obrigatório imaginar-me na situação de qualquer uma das pessoas que entrevisto. É assim que sinto que posso contribuir para melhorar o nosso país, tento informar, promover entreajuda, cooperação, aceitação e respeito”, prosseguiu.

A profissional da RTP acredita a televisão é em parte responsável pela construção de uma sociedade “compassiva”. “São fundamentais os conteúdos formativos, sem lições de moral”, adiantou.

“Disseram-me que luto pelas causas, não as enluto. Tenho de facto esperança! Não desisto porque existem tantas pessoas incríveis a fazerem o certo, cabendo-me a mim a honra de as mostrar!” concluiu.

Além de “Príncipes do Nada”, Catarina Furtado também apresentou o concurso “The Voice Portugal”, do qual terminou, recentemente, mais uma edição. A comunicadora já está a gravar a versão para crianças do formato.