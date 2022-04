Catarina Furtado agradece mensagens de parabéns à filha

Catarina Furtado fez questão de agradecer publicamente aos seguidores todas as mensagens de parabéns que enviaram no dia em que a sua filha Maria Beatriz fez 14 anos.

Depois de ter assinalado o aniversário da sua filha nas redes sociais, a apresentadora da RTP1 recorreu (novamente) ao perfil de Instagram para falar sobre as centenas de testemunhos que recebeu.

“Obrigada! Quero agradecer as centenas de mensagens que recebi (de várias formas!!) a desejar felicidades e parabéns à minha papoila Beatriz!” começou por agradecer a comunicadora.

https://www.instagram.com/p/CAn_OxjBd-_/

“Não há nada que me deixe mais feliz do que sentir que desejam o melhor para o meu melhor: os meus filhos! Obrigada de coração. Apesar da fase estranha (e com hormonas ainda é mais desafiante) a minha filha teve um dia lindo, com muito amor e um bocadinho de açúcar (este bolo delicioso!) “, rematou.

LEIA TAMBÉM: