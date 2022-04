Catarina Furtado anuncia regresso de “Príncipes do Nada”

A apresentadora anunciou nas redes sociais que o programa “Príncipes do Nada” vai regressar à RTP na próxima terça-feira, dia 9 de junho.

Catarina Furtado estará de volta ao ecrã em breve com a quinta temporada do formato da estação pública. A novidade foi revelada pela própria, esta terça-feira, na conta de Instagram.

“Hoje é o dia que anuncio um dia muito esperado. Meses de trabalho muito duro, física e emocionalmente mas muito gratificante também porque as histórias felizes mantêm a esperança! Esta é a minha missão”, escreveu a Embaixadora de Boa Vontade na legenda da publicação.

“Obrigada equipa do meu coração com quem casei há 14 anos da produtora Até ao Fim do Mundo. ‘Príncipes do Nada’ é uma extensão da minha pessoa, enquanto mulher, mãe, Embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a População e comunicadora. É impossível ficar indiferente”, acrescentou.

