Catarina Furtado apela à importância da empatia e da inclusão na sociedade

Catarina Furtado recorreu, esta segunda-feira, 7 de fevereiro, para apelar à importância da empatia e da inclusão na sociedade.

A apresentadora, de 49 anos, partilhou algumas fotografias do novo episódio do programa “Príncipes do Nada”, na RTP1, que se irá focar na comunidade cigana.

“Fui educada a não discriminar. Fui educada a fazer diariamente o exercício de me colocar na situação de vida de outras pessoas, com características diferentes, enquadramentos diferentes para as entender, sem paternalismos, sem tolerância mas sim com a palavra de ordem de uma sociedade saudável: respeito”, começou por escrever.

“No episódio de ‘Príncipes do Nada’ (22.40) na RTP1 dou a conhecer a Vanessa, Totó, Marisol… e tantos outros […]. Através do trabalho da associação Beira Serra conversei com crianças, jovens, adultos, meninas, meninos, mulheres e homens ciganos que dão voz à mudança de mentalidade”, continuou.

“Pessoas que vivem no Fundão, Covilhã e em Belmonte. Vanessa Lopes que está a estudar para se transformar na primeira mulher jornalista cigana e que, na Rádio Cova da Beira, tem uma rubrica, ‘Mitos ou Verdades’ ajuda a desconstruir ideias feitas que perpetuam discriminações e atrasam a integração. Em tempos muito perigosos de populismos baratos, ideias preconcebidas enraizadas em terra de muita ignorância, acredito que este trabalho meu e da minha equipa pode ajudar a derrubar preconceitos! E é quando a minha profissão se confunde com a minha pessoa, o ser e o fazer”, rematou.