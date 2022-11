Catarina Furtado assinala aniversário da enteada

Catarina Furtado recorreu às redes sociais para celebrar o aniversário da sua enteada, Maria, que esta quarta-feira, 23 de novembro, festeja mais um ano de vida.

No seu perfil de Instagram, a apresentadora da RTP1 partilhou algumas fotografias com a filha mais velha do marido, o ator João Reis, e declarou-se.

“A minha Maria. Fui mesmo abençoada quando entrou na minha vida com sete anos. Somos inseparáveis”, começou por escrever.

“O nosso amor corre no sangue. Parabéns Mary! Se pudesse, oferecia-te um mundo justo, porque sei que era o teu maior desejo, não podendo, desejo muito que consigas sempre retirar o lado bom desta nossa humanidade. Mereces tanto o melhor. Parabéns também ao pai e à mãe”, rematou a apresentadora.

Recorde-se que Catarina Furtado e João Reis têm dois filhos em comum, João Maria e Maria Beatriz. Contudo, o ator é ainda pai de Francisco.