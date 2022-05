Catarina Furtado assinala aniversário da filha nas redes sociais

Catarina Furtado está em clima de festa, pois a sua filha mais velha, Beatriz, completa 16 anos esta quarta-feira, 25 de maio.

A apresentadora partilhou um vídeo e uma fotografia com a adolescente, no seu perfil de Instagram, e dedicou-lhe algumas palavras.

“A minha Papoila faz hoje 16 anos! Não me apercebi de como cresceu. Já não me cabe no colo embora eu sinta e lhe diga todos os dias que é seu o meu colo inteiro”, começou por escrever.

“Está a aprender a voar fora do ninho o que me deixa com um orgulho imenso mas confesso que me sossega saber que não saio da sua linha de visão, que sou o seu poço dos segredos, uma espécie de bússola dos incontroláveis sentires que uma adolescência exigente provoca. Tento não falhar, falhando, inevitavelmente”, acrescentou.