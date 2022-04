Catarina Furtado assinala o aniversário do pai nas redes sociais

Catarina Furtado é uma filha orgulhosa e, como tal não conseguiu deixar passar em branco, o dia de aniversário do seu pai, Joaquim Furtado.

A apresentadora, de 49 anos, partilhou, no perfil de Instagram, esta quarta-feira, 20 de abril, várias imagens junto do seu progenitor de forma a assinalar a ocasião.

“O meu pai faz anos. E só podia ser numa data muito pertinho do dia da liberdade”, começou por escrever.

“O meu pai é meu e da minha irmã mas é nosso porque sempre cresci a vê-lo a querer saber cada vez mais, com uma dedicação ao rigor e à seriedade e com o objetivo de cumprir, sem medos, a missão do jornalismo. E, por isso, quando o meu pai faz anos, faz também anos o seu excelente contributo para a informação de qualidade no nosso país. Parabéns, pai”, rematou.