Catarina Furtado celebra aniversário a trabalhar

Pela primeira vez na carreira, a apresentadora da RTP festeja a data a trabalhar: Catarina Furtado está a gravar o “The Voice Portugal”.

A comunicadora da estação púbica celebra esta terça-feira 48 anos, que vão ser passados a trabalhar, uma vez que já começou a gravar o “talent show” “The Voice Portugal”.

“A sério? Faço anos outra vez? E pela primeira vez, em quase 30 anos de carreira, estou o dia todo em estúdio a gravar”, começou por notar Catarina Furtado nas redes sociais.

“Não me queixo! Antes pelo contrário, agradeço a vida que tenho, agradeço as oportunidades, agradeço os amigos incríveis, as equipas que tudo fazem para que me sinta feliz, a minha família tão bonita e os que adotei para sempre”, acrescentou.

“Hoje não poderei dar o mergulho que esta fotografia ilustra, mas darei em pensamento porque a imaginação pode fazer milagres!”

“Gosto tanto de andar cá e tentar não perder pitada desta aventura. Temos muitas responsabilidades na nossa felicidade pelas escolhas que fazemos. Gosto tanto de fazer acontecer, de tocar na vida dos outros, de dar e receber!”, concluiu Catarina Furtado.