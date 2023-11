Catarina Furtado chora a morte de Sara Tavares: “As minhas lágrimas são de um amor eterno”

Catarina Furtado não esconde a tristeza pela morte de Sara Tavares. A apresentadora da RTP1 admite que chorou quando soube da notícia.

A morte da cantora Sara Tavares neste domingo, no Hospital da Luz, em Lisboa, está a deixar em choque a comunidade artística. Catarina Furtado, que participou em programas com a intérprete, abriu ontem o “The Voice Portugal” com a voz embargada, lembrou que “partiu uma estrela” e, no perfil de Instagram, mostrou-se consternada.

“Não tenho palavras. Só memórias. As melhores. A Sara. A Sara. Tão única. Tão completa. Tão cedo”, lamentou Catarina Furtado.

“As lágrimas que me correm são de um amor eterno”, acrescentou a apresentadora da RTP1.

“Ouçam-na. A sua música. As suas palavras. A sua doçura. Guardem o seu mistério. Para sempre, Sara”, concluiu Catarina Furtado.