Catarina Furtado “comovida e grata” com prémio recebido no Cazaquistão

Catarina Furtado mostrou-se “comovida e grata” por ter recebido no Cazaquistão o reconhecimento pelo apoio ao Fundo de População das Nações Unidas.

Catarina Furtado voltou a ser reconhecida internacionalmente enquanto Embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas, desta vez pelo apoio às causas do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).

“Obrigada pelo Prémio de reconhecimento que recebi aqui, na cidade de Almaty, no Cazaquistão e pela Cerimónia de Homenagem aos meus 23 anos de missão defendendo as causas do UNFPA, enquanto Embaixadora de Boa Vontade”, referiu a apresentadora da RTP nas redes sociais.

“A Catarina tem sido uma defensora incansável do UNFPA e uma defensora das pessoas que servimos há mais de duas décadas. E uma verdadeira campeã global das mulheres e raparigas”, afirmou a Diretora Executiva do UNFPA, Natalia Kanem.

“Agradecemos-lhe o seu entusiasmo e empenho incansáveis no UNFPA e o enorme impacto que o seu trabalho árduo, empatia e amor têm tido. Como uma das personalidades mais reconhecidas em Portugal, Catarina Furtado tem usado incansavelmente a sua plataforma de contactos, influência e ação para contar as histórias de mulheres e raparigas a públicos globais”, citou a comunicadora.

“Que honra. Este prémio representa um aumento de responsabilidade e confiança”, rematou Catarina Furtado.