Catarina Furtado critica o resgate multimilionário de submarino e alerta para o naufrágio de migrantes

A apresentadora Catarina Furtado usou as redes sociais para abordar o assunto do desaparecimento do submarino “Titan” e lembrou o naufrágio de 750 migrantes.

Catarina Furtado é uma pessoa com as mãos na massa e sempre com as suas causas na primeira linha. A apresentadora da RTP1, recorde-se, é embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População e presidente da Organização não governamental “Corações com Coroa”.

Através das suas redes sociais, a comunicadora está sempre a alertar para os problemas atuais e manifestar-se sobre assuntos importantes. Desta vez, Catarina Furtado não deixou passar em branco outra situação que está a preocupar o mundo.

O submarino “Titan”, que seguia para os destroços do Titanic, está desaparecido. O mundo já está em alerta para o problema. A apresentadora decidiu tocar no assunto.

No Instagram, partilhou uma imagem onde compara a situação atual com o naufrágio de uma embarcação com 750 migrantes. “Cinco homens ricos desaparecidos, uma operação de resgate multimilionária – 750 migrantes desaparecidos, apertar as fronteiras”, lê-se.

Também nas redes sociais, Catarina Furtado assinalou o Dia Mundial da pessoa refugiada. “Conheci muitas, em diferentes cantos do mundo, em campos que acolhem, mas cujas condições são profundamente indignas. Pessoas como eu, como vocês que me seguem aqui. Que arriscam a vida tentando fugir à morte. E eu nunca as esqueço”, escreveu.