Catarina Furtado “derretida” com aniversário de João Reis

O ator João Reis completou 56 anos e a mulher, Catarina Furtado, deu-lhe os parabéns nas redes sociais com um discurso emocionado.

João Reis completou 56 anos esta sexta-feira e a mulher, a apresentadora da RTP1 Catarina Furtado, lembrou a data com os melhores momentos a dois.

“Parabéns meu amor. Desde que estamos juntos, talvez tenha sido este o ano em que passámos mais tempo perto fisicamente”, lembrou o rosto do “The Voice Portugal”.

“A pandemia deu a volta à vida de todas as pessoas do mundo. No nosso mundo, somos uns privilegiados e até no amor”.

“Sopremos as velas à tua saúde e vamos arregaçar as mangas para continuar a trabalhar o nosso amor, sempre com celebração! Parabéns meu amor, de todos nós que te amamos muito”, concluiu Catarina Furtado.