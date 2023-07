Catarina Furtado desabafa: “Apareço a sorrir, mas tinha o meu filho no hospital”

A apresentadora Catarina Furtado foi convidada do programa “Nunca é Tarde” e falou sobre a pressão das redes sociais.

Catarina Furtado é uma mulher de causas, sempre atenta ao que se pode fazer pela sociedade e pronta a alertar as pessoas sobre os problemas que andam por aí.

A apresentadora foi uma das convidadas do novo programa da RTP “Nunca é

Tarde”, conduzido por Diana Duarte, e falou sobre a pressão que existe nas redes sociais.

A dar exemplos, Catarina contou sobre um vídeo que gravou a propósito do Dia Mundial do Refugiado, que é celebrado a 20 de junho. Aquando da gravação desse conteúdo, o momento que a apresentadora estava a passar era difícil.

“Apareço a sorrir e a responder a coisas que as pessoas me perguntam, muitas perguntas sobre a minha missão enquanto embaixadora das Nações Unidas, mas estava num dia péssimo porque tinha o meu filho no hospital e estive lá a dormir, estava internado”, conta.

“Portanto, pensei quando me propuseste o desafio: eu aqui estou a mentir aos meus seguidores, na verdade porque o meu coração não estava assim sorridente, e isso é um bocadinho a rede social a dominar a minha agenda, e não eu a dominar a agenda”, confessa.

Recentemente, Catarina Furtado fez um agradecimento público a Bernardo Silva e à mulher, Inês Degener Tomaz, por pedirem donativos para associações, incluindo a da apresentadora, ao invés de prendas de casamento.