Catarina Furtado descansa a sul e partilha fotografia nas redes sociais

Catarina Furtado recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia relaxada a sul do país e somou bastantes elogios.

Catarina Furtado elegeu a zona sul do país para descansar alguns dias e partilhou algumas fotografias nas redes sociais. “Agora ao sul com o foco no meu norte”, escreveu na legenda da publicação.

“Confesso que gosto mais de barbudos, mas esse sorriso dava-me a volta. Beijinho querida Cat!”, brincou José Carlos Malato na caixa de comentários. Além do amigo, Catarina somou elogios por parte dos fãs. “Sempre linda”, “Sempre a espalhar glamour” e “Faça o favor de ser feliz” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, após quase duas décadas de casamento, Catarina Furtado e João Reis decidiram rumar em sentidos opostos. “Entendemos que devemos a atenção de vir comunicar que, após 18 anos de casamento e tendo constituído uma família inseparável durante esse tempo, nós, enquanto casal, em consenso ponderado e com muita admiração mútua, decidimos virar uma página na nossa vida e seguir caminhos separados, tendo sempre os nossos filhos como prioridade”, referiram, na altura, em comunicado.