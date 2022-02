Catarina Furtado desfruta de fim de semana em família no Alentejo

Catarina Furtado viajou até ao Alentejo para desfrutar de fim de semana em família na natureza.

A apresentadora revelou nas redes sociais que encontra-se no Alentejo para relaxar e repor energias com a mãe, Helena Furtado, e os filhos, Maria Beatriz, de 14 anos, e João Maria, de 13.

“O descanso da guerreira. Agarrei na minha mãe e filhos e fugimos para o Alentejo. Aqui vamos ficar até domingo. Ar puro, boa comida e tanta simpatia no acolhimento. Na próxima semana ninguém me para de tão carregada que estarei de baterias”, pode ler-se na publicação no Instagram, na qual partilhou uma fotografia em que surge na natureza.

Recorde-se que Maria Beatriz e João Maria nasceram do casamento de Catarina Furtado e João Reis. O casal trocou alianças a 7 de julho de 2005.