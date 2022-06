Catarina Furtado despede-se das férias em Évora: “Volto mais morena”

Catarina Furtado despediu-se, esta quarta-feira, 29 de junho, das férias em Évora, no Alentejo. A apresentadora esteve com o companheiro, João Reis, e os filhos, Beatriz e João.

A apresentadora da RTP1 descansou nos últimos dias longe da rotina. Antes do regresso a casa, a comunicadora partilhou fotografias das férias e contou que regressa à capital mais morena.

“Assim me despeço de um Alentejo que nos oferece um outro tempo. Preciso tanto que me desacelerem”, começou por contar.

“Volto à capital mais morena (ai as rugas!) com o estômago bem recheado dos produtos da terra. Bom vinho, boa água e boas conversas em família. Muitas gargalhadas. ‘A mãe é mais infantil do que nós!’ Os meus adolescentes são capazes de ter razão”, acrescentou.

Em maio, a profissional da RTP celebrou o 16.º aniversário da filha, Beatriz. “Está a aprender a voar fora do ninho o que me deixa com um orgulho imenso mas confesso que me sossega saber que não saio da sua linha de visão, que sou o seu poço dos segredos, uma espécie de bússola dos incontroláveis sentires que uma adolescência exigente provoca. Tento não falhar, falhando, inevitavelmente”, escreveu.

Lembre-se que, além de Beatriz e João, de 14 anos, o ator é ainda pai de Maria, de 25, e Francisco, de 20.