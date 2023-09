Catarina Furtado despede-se das férias: “Regresso ao trabalho”

Após um tempo em família, Catarina Furtado despede-se das férias e prepara-se para voltar ao trabalho.

As férias acabaram. O trabalho está para começar. Catarina Furtado, depois de um tempo de descanso por Portugal e por Miami com os filhos, onde acabou por comemorar o seu aniversário, despede-se das férias e prepara-se para regressar à rotina.

“Acabaram-se as férias. Setembro. Regresso ao trabalho”, começou por escrever numa partilha das redes sociais.

“Sou uma mulher de listas: Faço muitos lembretes, organizo com antecedência as múltiplas agendas entre a vida familiar e a vida profissional, mas este ano prometi a mim mesma que vou ser menos virginiana e planear menos, controlar menos, mas continuar a seguir sempre a minha intuição, que nunca me enganou”, contou.

Apesar das férias terem acabado, a apresentadora anunciou uma novidade. “Sigo agora para mais uma missão sempre com muito amor na entrega”.

Catarina Furtado estará presente num evento que irá decorrer nos dias 5 a 8 de setembro como Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População.