Catarina Furtado destaca Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial

Conhecida por ser defensora dos direitos humanos, Catarina Furtado recorreu ao seu perfil de Instagram para assinalar o Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial.

O rosto de entretenimento da RTP1 publicou uma fotografia especial e escreveu um texto sobre o tema.

“O racismo existe. Escolhi esta fotografia demasiado óbvia e que representa no fundo um estereótipo, mas ela relembra-me um momento feliz de uma das minhas mais recentes palestras nas escolas”, começou por escrever.

“Mais do que nunca precisamos de lembrar e relembrar o que há 75 anos foi ditado na Declaração Universal dos Direitos Humanos: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos com potencial de participar na construção e no desenvolvimento das sociedades, independentemente da sua religião, etnia, género, cor da pele, estrato social, orientação sexual, nacionalidade ou lugar onde nasceram”, continuou.

“Esta semana assinalou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Todos podemos contribuir para esse objetivo, não ignorando o racismo! Se estivermos perante atos ou discursos racistas, temos de intervir. As vítimas de racismo têm a sua vida limitada com menos acesso à educação, a oportunidades de emprego, cuidados de saúde, habitação digna, alimentação e tratamento igual perante a Justiça”, acrescentou.

“Além da discriminação que tantas vezes chega através de olhares ou palavras que ferem e atiçam a violência. É necessário conhecer, aprender e educar para combater a ignorância”, rematou.