Catarina Furtado e as manifestações sobre habitação: “Ninguém me pode mandar sair”

Catarina Furtado tomou uma posição sobre as manifestações a propósito da habitação que aconteceram neste fim de semana.

Milhares de pessoas protestaram em Lisboa em defesa da habitação neste fim de semana, em Lisboa, e Catarina Furtado decidiu tomar uma posição pública sobre o assunto.

“Sou alguém que está numa situação privilegiada. Comecei a trabalhar aos 18 anos, sem heranças familiares e com muita dedicação e (sem falsa modéstia) profissionalismo, no entanto também a sorte e as oportunidades no meu meio ajudaram a que hoje veja o meu direito à habitação garantido”, escreveu a apresentadora da RTP1.

“Diria que estou do outro lado. Só não estou, porque não subscrevo muitas das medidas que se estão a tomar e porque me confronto diariamente com as terríveis dificuldades das pessoas (e não são só jovens) a quem este direito é negado”.

“Através da associação que fundei e presido, a @coracoescomcoroa fico ainda mais informada sobre o desespero provocado pelas desigualdades sociais. Todos os dias a minha equipa tenta colmatar algumas. Mas os nossos braços são, apesar de tudo, poucos e também somos barrados pela falta de soluções, de respostas que coloquem as pessoas e os seus direitos como prioridade absoluta”, acrescentou Catarina Furtado.

“Eu não posso viver em paz se à minha volta a injustiça é gritante. A manifestação de hoje era mais que necessária (só não concordo com ofensas ou com desejos de ‘guerra e morte’)”.

“Esta indignação é também minha mas a minha não é sentida tão cá dentro porque eu tenho casa própria e os meus filhos também. Ninguém me pode mandar sair. Ninguém me pode explorar com uma renda aumentada por uma ambição desmedida. Só posso imaginar o desespero”, acrescentou o rosto do “The Voice Portugal”.

“Desejo que a indignação se transforme em ação e em chão seguro para todas as pessoas! E que não se apontem dedos a quem às vezes também não é culpado e paga muito”, rematou Catarina Furtado.