Catarina Furtado e João Reis destacam “orgulho” na filha que se tornou mestre

O casal destacou nas redes sociais o “orgulho” pela filha, Maria, que se tornou mestre com 19 valores na defesa da tese na área de especialização em Psicologia Clínica e da Saúde-Psicologia Clínica Sistémica.

Catarina Furtado e João Reis partilharam nas respetivas contas de Instagram uma dedicatória especial à filha para assinalar a mais recente conquista.

“Quem abraço nesta fotografia é a minha ‘filha’, Maria. Está de parabéns por tudo o que o pai, João Reis, acabou de escrever no Instagram. O orgulho que sinto é proporcional à dimensão do que é necessário fazer pelos direitos humanos de quem é diariamente deixado para trás. Os milhares de refugiados que sofrem profundamente, do ponto de vista da sua saúde mental devido às condições em que vivem nos campos”, referiu a apresentadora da RTP.

“A Maria pertence à galeria das mulheres que admiro pela sua escolha em querer que o sucesso da sua vida passe por melhorar a vida de quem não tem as mesmas oportunidades. E assim o fará, com ética, dedicação, teimosia, seriedade, espírito de sacrifício, descentralização do seu ego, muito trabalho e imensa empatia. Parabéns pelos 19 valores que obtiveste na defesa da tua tese mas sobretudo parabéns por seres tão atenta e pro ativa”, acrescentou.

“Sem falsas modéstias”, o ator assumiu que para si a filha é “uma inspiração”. “O meu grande motivo de orgulho não é só pela extraordinária capacidade demonstrada na defesa da sua tese mas acima de tudo pela pertinência do tema escolhido, sensível, sujeito a enormes condicionantes do ponto de vista do trabalho e das entrevistas realizadas no campo de refugiados em Samos na Grécia”, afirmou.

Recorde-se que Catarina Furtado pode ser vista na RTP1 no programa “Príncipes do Nada”, enquanto João Reis está na SIC na pele de um GNR na novela da noite “Terra Brava”.