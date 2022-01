Catarina Furtado e João Reis no Gerês para o réveillon

Catarina Furtado revelou nas redes sociais que está no Gerês com o marido, João Reis, para uma passagem de ano romântica.

A apresentadora, de 48 anos, e o ator, de 55, fizeram uma pausa a norte de Portugal para celebrar o início de 2021, como a própria revelou numa fotografia publicada no Instagram, esta quarta-feira, 30 de dezembro.

“Estamos a arrumar o ano. Com a natureza do nosso Portugal. Valorizando as nossas gentes, as nossas culturas, a nossa história, a nossa gastronomia. A dar as boas-vindas ao desafiante 2021 com o carinho de quem nos quer oferecer o melhor”, pode ler-se na publicação.

Catarina Furtado regressa ao ecrã no próximo domingo, 3 de janeiro, com a final do programa “The Voice Portugal”, da RTP1.