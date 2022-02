Catarina Furtado elogia aniversariante Nuno Markl

Catarina Furtado elogiou, esta terça-feira, Nuno Markl, com quem mantém uma relação de amizade há 30 anos.

A apresentadora da RTP admitiu que o que a faz gostar tanto do comunicador é a “preocupação genuína” que este tem para com os outros e as causas que podem melhorar vidas.

“Meu Nuninho! Parabéns. 30 anos depois de nos termos conhecido, olho para nós e percebo duas coisas essenciais: que gosto muito de ti, por todos os teus ingredientes mas sobretudo pela tua genuína preocupação com os outros e as causas que podem verdadeiramente melhorar as vida das pessoas e dos animais neste mundo tão desajustado onde vivemos. Acho mesmo que isso te distingue e eu fico muito orgulhosa”, afirmou.

“A outra questão de grande importância tem a ver com o facto de, hoje em dia, estarmos muito pouco tempo juntos para gargalhar mas também para ficarmos pousados no tempo sem olhar para o relógio, como fazíamos quando passávamos dias seguidos a explorar a nossa cidade e esta ‘cena’ estranha de nos tornarmos adultos. Mas sei que, quando quisermos, iremos sempre a esse estado puro. Beijo muito amigo e diverte-te!” rematou.

No seu dia de anos, Nuno Markl também foi surpreendido por Jessica Athayde que lhe enviou para o trabalho na Rádio Comercial, em jeito de brincadeira, um cartaz de um homem com o corpo trabalhado.

