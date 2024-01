Catarina Furtado em “viagem relâmpago” entre pai e filha

Bilbao foi o destino escolhido por Catarina Furtado para uma viagem de última hora a Espanha com o pai, Joaquim Furtado.

Catarina Furtado decidiu dar um “saltinho” ao país vizinho. Acompanhada do pai, Joaquim Furtado, a apresentadora embarcou numa “viagem relâmpago” para Bilbao, como disse nas redes sociais.

“Tantas gargalhadas temos dado, sem tempo, sem rotinas, com conversas que passam a existir porque o contexto muda. Tão mas tão bom”, começou por escrever.

“E no meio desta vivência, mergulhamos hoje na arte exposta no Guggenheim (e no próprio museu) e fizemos as nossas leituras. O museu é feito de 33.000 chapas de titânio curvilíneas idealizadas por Frank Gehry com a ajuda de um avançado software da indústria aeroespacial”, disse ainda, mostrando fotos do passeio.