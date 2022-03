Catarina Furtado emociona-se com declaração de amor de João Reis

A apresentadora da RTP esteve no programa da SIC “Júlia”, esta terça-feira, no qual foi surpreendida com uma declaração de amor do marido que a deixou em lágrimas.

João Reis abordou o “trabalho extraordinário” feito por Catarina Furtado, destacando a sua “enorme generosidade, simplicidade, facilidade em criar empatia, sempre atenta e preocupada com os outros”.

“Não podia deixar de dar o meu testemunho sobre o teu trabalho extraordinário, as tuas enormes qualidades no sentido de conseguires reunir com imensa facilidade pessoas para as tuas causas”, afirmou.

“Apesar das corridas permanentes, consegues ser uma mãe extraordinária e mulher extraordinária, sempre atenta e preocupada com os outros”, adiantou. “Do fundo do coração espero que continues a ter força, ânimo e coragem para conseguires continuar a desenvolver o trabalho extraordinário que tens feito”, rematou.

Recorde-se que Catarina Furtado e João Reis trocaram alianças no dia 7 de julho de 2005 e têm dois filhos em comum: Maria Beatriz, de 13 anos, e João Maria, de 12.