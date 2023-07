Catarina Furtado esclarece internamento do filho: “Está ótimo”

Catarina Furtado esteve no programa “Nunca é Tarde” e mencionou que o filho tinha estado internado. A apresentadora veio às redes sociais esclarecer o assunto.

Catarina Furtado foi uma das convidadas do novo programa da RTP “Nunca é Tarde”, conduzido por Diana Duarte, e falou sobre a pressão que existe nas redes sociais. Como exemplo, falou sobre um vídeo que gravou a sorrir, mas que na verdade não estava assim tão feliz porque tinha o filho no hospital.

Face às repercussões sobre a informação de que o filho da apresentadora estaria internado, a apresentadora da RTP1 utilizou as redes sociais para explicar e esclarecer as dúvidas.

“Gostava só de esclarecer as notícias que dão conta de que o meu filho está internado. Não está. Esteve há quase um mês durante dois dias devido a uma ferida na perna provocada por uma queda (e aproveito este esclarecimento para alertar a importância de não desvalorizarmos uma pequena ferida). O internamento foi para que pudesse tomar os antibióticos por via intravenosa para evitar uma infeção generalizada”, começou por esclarecer a ida do filho ao hospital.

“Como sabem, partilho muito pouco do meu mundo privado, mas agradeço as centenas de mensagens de preocupação, a quem me segue. O João está ótimo”, completa a mensagem.

João Maria tem 15 anos e é filho de Catarina Furtado e de João Reis. O casal tem mais uma filha em comum, Maria Beatriz, de 17 anos.