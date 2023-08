Catarina Furtado: “Esta é uma viagem dedicada aos meus filhos”

Após as férias com tempo para si, Catarina Furtado embarcou numa viagem com os filhos para Miami e mostrou novos registos.

Catarina Furtado teve, nas últimas semanas, a aproveitar um tempo só para si. Contudo, embarcou para Miami, Estados Unidos, com os filhos, numas férias em família.

Nas redes sociais, a apresentadora da RTP 1 partilhou novos registos dos momentos com os filhos e fez uma reflexão.

“Muitas cores, muitas luzes, muita festa, muita música, muitos corpos que se afirmam, muita arte livre, mas também muitos contrastes que normalmente habitam as grandes cidades que parecem trazer muita companhia, mas onde tantas pessoas se sentem sós”, começou por escrever.

Catarina referiu que a viagem que está a realizar no momento é completamente dedicada aos seus filhos. “Esta é uma viagem dedicada aos meus filhos. Sempre que consigo, entre as agitações das suas adolescências impacientes, tento falar-lhes de liberdade, de justiça, de imaginação, da necessidade de semearmos o estado de felicidade dentro de nós para que não dependa dos ‘brilhos’ todos do exterior”.

“Não sei se o faço bem ou mal, faço o que consigo e sei que tantas vezes sou ‘chata’, mas só os quero ver bem, física e mentalmente e já agora, que façam sempre a mudança acontecer, com impacto positivo na vida de todos”, concluiu.

A apresentadora foi de férias com Beatriz, de 17 anos, e de João, de 15, ambos fruto do casamento terminado com João Reis.