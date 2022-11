Catarina Furtado fala sobre saúde mental: “Os líderes também choram”

Catarina Furtado foi a responsável por moderar um debate com o mote “A Saúde Mental no Trabalho” e fez uma reflexão nas redes sociais.

A apresentadora da RTP1 aproveitou a ocasião para alertar para as fragilidades de quem lidera.

“ Os líderes também choram. Também têm medos e fragilidades”, começou por legendar a comunicadora.

“Felizmente que hoje se está a discutir a saúde mental com medidas concretas de prevenção e apoio. O convite para moderar o debate ‘A saúde Mental no Trabalho’ com os oradores Sílvia Batata (CEO da BP Portugal), Gonçalo Quadros (Critical Software), João Bento (CEO dos CTT) e João Vieira de Almeida (VdA) permitiu-me saber mais sobre uma realidade que é de todos nós”, continuou.