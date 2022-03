Catarina Furtado exibe-se de fato de banho na praia

Catarina Furtado aproveitou, este sábado, as temperaturas que se fazem sentir para ir até à praia dar um mergulho com a filha Beatriz.

A apresentadora da RTP1 mostrou aos seguidores que a idade é só um número. Aos 47 anos, a comunicadora partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia em biquíni captada pela sua filha.

“‘Mãe, vou tirar uma fotografia’ – Beatriz. ‘Ok, filha, vou pôr-me direitinha!’ – Eu. Estou quase a fazer (novamente!) anos e a vida não pode passar por mim! Sou eu que passo por ela! Meninas, quem está comigo no mesmo barco?” questionou.

Na secção de comentários, diversos internautas elogiaram o corpo da apresentadora. “Não encontro defeitos… Que mulher incrível no verdadeiro sentido da palavra”, comentou uma fã. “Mulher linda por fora e por dentro”, comentou outra.

Recentemente, a comunicadora despediu-se do programa “Príncipes do Nada”, da RTP1. “Pomos o ponto final na quinta da série com uma emissão especial refugiados em Portugal”, promoveu.

