Catarina Furtado faz balanço do confinamento: “Obrigada aos profissionais de saúde”

Catarina Furtado reforçou os cuidados a ter face à covid-19, numa altura em que o Estado de Emergência está prestes a ser decretado até ao dia 15 de novembro.

A apresentadora da RTP1 alertou os seguidores para que cumpram as medidas de segurança e higiene da Direção-Geral da Saúde. A comunicadora pediu a todos que tenham cuidado e não coloquem a vida em risco.

“Existe uma pandemia. Ninguém pode negar. Vamos ser sensatos. Vamos cumprir e ao mesmo tempo espalhar ootimismo porque não podemos ficar dentro de uma bolha de tristeza, medo, insegurança, desconfiança, discriminação. Vamos ter os cuidados que nos aconselham para não colocar em risco as vidas sãs mas também todas as outras, de pessoas que já estão doentes com diferentes patologias e que devido à pressão na área da saúde, por causa da covid-19, ficarão em risco”, apelou.

De seguida, Catarina Furtado frisou que acredita que o público vai arranjar forma de fazer as coisas de maneira diferente, adaptando-se a esta realidade. “Já vi tanta gente, em Portugal e no Mundo, a adaptar-se a condições tão mais exigentes e indignas. Onde os direitos e liberdades são permanentemente violados. Que não se comparam com o colocar sempre a máscara, circular o mínimo possível, higienizar as mãos, utilizar as tecnologias para evitar deslocações e manter a distância social”, prosseguiu.

No final, a apresentadora da RTP1 agradeceu aos médicos, auxiliares, enfermeiros e técnicos que têm estado na linha da frente a lutar contra a pandemia. “Obrigada aos profissionais de saúde que põem uma pausa nas suas vidas para cuidar das nossas”, rematou.