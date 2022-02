Catarina Furtado faz balanço do “The Voice Portugal”

Catarina Furtado mostrou-se grata e feliz por ter feito parte de mais um edição do programa “The Voice Portugal”, da RTP1, numa altura em que se prepara para abraçar novos projetos.

“Feliz!” É desta forma que a apresentadora da estação pública se sente depois de ter terminado mais uma temporada de trabalhos de um dos concursos musicais mais visto em Portugal.

Em jeito de balanço, a comunicadora começou por agradecer ao público. “Obrigada! Por estarem desse lado e me enviarem tantas e tão maravilhosas mensagens! Leio todas e agradeço o imenso carinho! Já são tantos anos a fazer tv e tantos anos a testemunhar o talento de jovens a querer singrar no mundo da música! E já são tantos os que o fazem porque um programa de televisão os ajudou a dar esse salto. O resto é trabalho, espírito de sacrifício, inspiração e sorte. Desejo o melhor para todos os candidatos que passaram por esta edição do @thevoiceportugal!”

O sucesso que tem tido a apresentar o “The Voice Portugal” deve-se à equipa de “grandes profissionais e amigos”. “A minha carreira tem sido uma aventura deliciosa também porque tenho tido o privilégio de trabalhar com grandes profissionais e amigos”, afirmou.

https://www.instagram.com/p/B7RtLn9hhaf/

“Desde a minha ‘dream team’ de look, passando pela incrível equipa de produção da Shine Iberia, de conteúdos, técnica, artística, de realização, até aos meus co apresentadores. Meu maninho Vasco Palmeirim, a quem dou a mão e vou até ao fim do mundo e Mafalda Castro […]. E os queridos e empenhados mentores que me enchem de orgulho”, confessou.

Depois de terminado o concurso, Catarina Furtado Escrevo já pensa em novos desafios. “Escrevo este texto na hora de ir dormir porque amanhã acordo muito, muito cedo para ir trabalhar, em novos projetos. A sorrir. Obrigada por me ajudarem a ser feliz!” rematou.

Lembre-se que o vencedor desta edição do “The Voice Portugal” foi a concorrente Rita Sanches que estava na equipa de António Zambujo. Este foi o primeiro ano do mentor que saiu como vencedor.

