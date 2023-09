Catarina Furtado felicita António Zambujo: “Muito bom ter-te por perto”

António Zambujo completou 48 anos esta terça-feira, 19 de setembro. Catarina Furtado utilizou as redes sociais para felicitar o amigo.

Foi esta terça-feira, 19 de setembro, que António Zambujo completou 48 anos. Catarina Furtado utilizou as redes sociais para felicitar o amigo, com quem trabalha no programa “The Voice Portugal”, transmitido pela RTP1.

“Parabéns, António Zambujo! É muito bom ter-te por perto! Sê feliz e continua a dar-nos a tua música”, escreveu Catarina, numa fotografia com a música “Noite Estrelada” de fundo.

Além da apresentadora, Marisa Liz, que, ao fim de dez anos deixou o programa, também deixou uma mensagem especial ao intérprete de “Pica dos 7”: “Parabéns! Gosto muito de ti. Quero que sejas feliz, rodeado de amor e alegria. Hoje [ontem] é dia de festa”.

A nova equipa de mentores é composta por António Zambujo, Fernando Daniel, Sónia Tavares e Sara Correia.