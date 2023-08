Catarina Furtado fez 51 anos. Apresentadora festejou em Miami ao lado dos filhos

Catarina Furtado, uma das figuras mais famosas da televisão portuguesa, comemorou 51 anos. A apresentadora festejou em Miami com os filhos.

“Estranho está ‘coisa’ de fazer anos num fuso horário diferente. Ontem os meus pais ligaram à meia noite de Portugal para me darem os parabéns e eram 19 horas daqui, em Miami”, contou Catarina Furtado.

A apresentadora da RTP1 celebrou esta sexta-feira, 25 de agosto, o 51.º aniversário. Nas redes sociais, mostrou um vídeo da festa, que decorreu em Miami ao lado dos filhos, e partilhou uma mensagem.

“Na verdade, faço anos ontem e hoje, aí e aqui e agarro cada minuto para fazer a festa: tenho uma família maravilhosa, amigas e amigas daqueles à prova de qualquer tropeção, e um propósito de vida que se confunde muitas vezes com a minha profissão, que eu tanto adoro”, escreveu.

“Obrigada a todas as pessoas que me têm enchido o telemóvel ontem e hoje. Vou passear com os meus dois maiores tesouros e continuar a a agradecer à vida”, acrescentou.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas felicitaram a apresentadora. “Parabéns. Um dia muito feliz”, referiu Cristina Ferreira, “Querida Catarina, muitos parabéns”, comentou Mafalda Castro.

Recorde-se que Catarina Furtado está a viver uma fase de transição, depois de ter anunciado a separação de João Reis. O casal esteve junto quase duas décadas e tem dois filhos em comum: Beatriz e João.