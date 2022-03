Catarina Furtado dá início a novo projeto: “Estou feliz a fazer o que sinto que deve ser feito”

Catarina Furtado anunicou que deu início às gravações de um novo programa, que conta com a parceria da produtora Shine Iberia.

A apresentadora da RTP1 está a trabalhar num novo desafio profissional que a deixa a sentir-se realizada. Porém, a comunicadora afirmou que, por agora, não pode revelar detalhes sobre o programa.

“Uma fotografia que não diz muito porque não pode dizer-vos (para já!) mas diz o essencial. O mais importante. Que estou feliz a fazer o que sinto que deve ser feito”, admitiu Catarina Furtado, esta segunda-feira, nas redes sociais.

“A contribuir para, através de histórias reais, celebrarmos o bem, espalharmos os bons valores, inspirarmos à prática da solidariedade, da empatia, do amor. Sem barreiras, sem muros, com harmonia. Sem limite de idades. Sem preconceitos”, prosseguiu.

“Neste dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, celebrei o amor no primeiro dia de gravações do meu novo programa de TV. Televisão com propósito.

Tão grata”, partilhou Catarina Furtado, rendida ao formato.

No final, a profissional da estação pública agradeceu à produtora Shine Iberia. “Obrigada querida equipa da Shine Iberia por estarmos juntos a fazer nascer um projeto só nosso”, rematou.