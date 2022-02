Catarina Furtado e Marisa Liz fazem de cão: “Estas imagens podem ferir suscetibilidades”

Catarina Furtado e Marisa Liz fizeram de cão nos bastidores do programa “The Voice Portugal”. A apresentadora aproveitou para partilhar o momento no dia em que a cantora fez anos.

A comunicadora e a intérprete já tinham descoberto que têm um “talento incrível” para fazer de cão. Por isso, num dia tão especial, Catarina Furtado fez questão de partilhar a brincadeira no perfil de Instagram.

“Alerta! Estas imagens podem ferir suscetibilidades! Somos mulheres guerreiras e somos mulheres chalupas, de vez em quando. Descobrimos que temos um talento incrível para fazer de cão. Não acham?” começou por escrever.

Seguiram-se os elogios à aniversariante: “Esta incrível mulher, de coração na boca, que o coloca ao serviço das pessoas, que não deixa por dizer, que fala e faz, que contagia e enche o equivalente a milhares de estádios numa só noite com o seu magnetismo e inteligência emocional, faz anos!”

“Eu só a quero abraçar! Não podendo, digo-vos que ela é mesmo das minhas, gosta de gostar de pessoas e gosta de empoderar as meninas, as raparigas e as mulheres. E as minorias que a olham, sentindo o reforço de que um dia vai mesmo ser possível termos um mundo de aceitação plena”, rematou.

