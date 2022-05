Catarina Furtado mostra recado no carro do marido: “Alguém deixou sabendo que os salvaríamos”

Catarina Furtado revelou através de uma InstaStory, ferramenta do Instagram, um recado que alguém deixou no carro do marido, João Reis.

“Cuidado! Tem gatinhos no carro”, podia-se ler na mensagem escrita à mão e deixada na viatura. De seguida a apresentadora reagiu à situação.

“No carro do meu marido (o ator João Reis) hoje tínhamos este recado”, começou por dizer. “E por baixo, três gatinhos bebés que alguém deixou sabendo que os salvaríamos. Não sei muito bem o que pensar”, rematou.

Recorde-se que, recentemente, a apresentadora da RTP1 esteve em clima de festa e celebrou o aniversário da mãe.