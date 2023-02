Catarina Furtado muda de visual e vai de férias: “Estou a descansar do muito trabalho”

Catarina Furtado optou por mudar de visual antes de ir de férias. A apresentadora vai aproveitar para descansar longe da rotina.

A apresentadora da RTP cortou o cabelo curto e deixou os cabelos longos. No perfil de Instagram, a profissional da estação pública partilhou várias fotografias do processo e do resultado final.

“Mude de penteado e de país. Estou de férias, a descansar do muito e intenso trabalho dos últimos tempos onde me entrego por completo, já que sou uma privilegiada e adoro o que faço”, disse.

“Há sempre uma inquietação em mim. Sou feita de muitas camadas. E também já fui outras mulheres em ficção: no teatro, no cinema e na TV. Algumas lembram-me este look”, acrescentou.

“O que acham? Sinto-me leve e livre. Vou ali dar um mergulho enquanto vocês enchem o meu insta de comentários”, rematou.