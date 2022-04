Catarina Furtado orgulhosa com o fim das gravações do “The Voice Portugal”

Catarina Furtado mostrou-se orgulhosa com o final das gravações da provas cegas da nova edição do “The Voice Portugal” (RTP1), numa altura em que se vive uma pandemia mundial.

“Missão cumprida com tanto gosto!” É com este sentimento que a apresentadora da estação pública terminou dias intensos de gravações e bastidores do concurso musical.

“Foram dias muito intensos a gravar as provas cegas ‘The Voice Portugal’ . As vozes incríveis e as histórias de vida tão comoventes fazem deste programa um reflexo do melhor do ser humano”, prosseguiu.

Depois de gravar a nova edição do programa durante esta pandemia, Catarina Furtado confessou que a Covid-19 “veio mesmo suscitar uma vontade imensa de dar o tal passo a quem não quer deixar ficar os sonhos para trás, mas não tinha coragem”, “de valorizar o amor, a amizade, a família e manifestar, sem vergonha, os sentimentos”. “Mostrou que somos feitos de muitas influências e, por isso faz, tanto sentido acolher quem se sente seguro no nosso país”.

No final, a apresentador afirmou que “o palco do ‘The Voice Portugal’ impõe muito respeito e que independentemente do desfecho final, cada candidato/a é sempre muito bem tratado/a por toda a equipa”.

