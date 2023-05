Catarina Furtado partilha fotografia com a filha: “Parabéns meu amor crescido”

A apresentadora Catarina Furtado partilhou uma fotografia rara com a filha, Beatriz, com vista a assinalar mais um aniversário.

Catarina Furtado partilhou uma fotografia rara com a filha Beatriz, fruto do relacionamento com o ator João Reis, em forma de comemoração pelos 17 anos da “papoila”.

“A minha papoila faz 17 anos! Ando para trás no tempo e revejo-me tanto! No entanto, os desafios hoje parecem-me mais complexos”, começou por escrever a apresentadora da RTP1 e Embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas na legenda da fotografia.

“Esta geração Z vem, espero eu, para revolucionar também as relações humanas. Li há dias um artigo que falava da exigência da autenticidade destes nossos jovens. Espero que consigam! É urgente não fingir, não fazer jogos, não parecer em vez de ser”, continuou.

“Espero que a minha filha seja sempre amada, por quem passe pela sua vida. Serão, seguramente, uns privilegiados! E que a Beatriz nunca duvide disso. Sei que sou suspeita mas a nossa filha (@joaoreis_oficial) é absolutamente irresistível! Absolutamente! Parabéns meu amor crescido, mas sempre bebé para mim”, rematou.

Na caixa de comentários, “choveram” mensagens de figuras públicas a dar os parabéns a Beatriz. “Parabéns para ela!”, disse Fernando Daniel, “Parabéns às duas! Beijo grande à Beatriz”, comentou Carlão, “Parabéns querida Beatriz e família”, escreveu Rita Ferro Rodrigues.

Catarina Furtado partilhou, ainda, uma fotografia do bolo de aniversário da filha: “A minha Beatriz que nasceu num dia feliz. Bolo solidário da @coracoescomcoroa”, escreveu nas histórias do Instagram, referindo-se à organização não governamental (ONG) de que faz parte.