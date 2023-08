Catarina Furtado partilha novas imagens do seu aniversário em Miami

Catarina Furtado está de férias com os filhos em Miami, onde comemorou o seu aniversário. No dia especial, foi surpreendida por Marisa Liz.

Miami foi o destino escolhido por Catarina Furtado para passar as suas férias em família. Ainda na cidade da Flórida, nos Estados Unidos, a apresentadora comemorou o seu aniversário e completou 51 anos.

Na data especial, o rosto da RTP foi também surpreendido pela cantora e amiga Marisa Liz que, a partir de um concerto que estava a dar, cantou os “parabéns” à aniversariante.

Terminadas as celebrações, Catarina partilhou, nas redes sociais, novos registos desses dias especiais que passou nos Estados Unidos.

“Momentos das 24 horas que embrulharam o meu aniversário. Entre as fotografias tiradas pelos meus filhos e as selfies, ficaram gravados nas nossas memórias e no nosso coração flashes de muitos outros pormenores e ‘pormaiores’!”, lê-se na legenda.

A apresentadora foi de férias com Beatriz, de 17 anos, e de João, de 15, ambos fruto do casamento terminado com João Reis.