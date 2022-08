Catarina Furtado partilha travessura do filho na praia

Catarina Furtado encontra-se de férias com a família e no Instagram partilhou um momento divertido na praia com o seu filho.

A apresentadora, de 49 anos, publicou uma imagem que mostra uma partida que o seu filho fez.

“É isto que o meu filho faz quando adormeço na praia”, brincou a comunicadora da estação pública.

Recorde-se que Catarina Furtado é mãe de João, de 14 anos, e de Beatriz, de 15 anos, frutos do casamento com João Reis. No entanto, o ator é ainda pai de Maria, de 24 anos, e de Francisco, de 19 anos, que nasceram de uma relação anterior.