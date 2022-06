Catarina Furtado refugia-se no sossego do Alentejo e exibe sensualidade

Catarina Furtado e a família viajaram neste fim de semana para Évora, no Alentejo, para alguns dias de descanso. Os seguidores elogiaram a sensualidade.

É na calma de Évora que Catarina Furtado e a família estão a descansar do dia a dia agitado na cidade. A apresentadora da RTP1 chegou ao Alentejo e já publicou algumas imagens num monte, uma delas com o por do sol.

“A família pousou no Alentejo. Pousar é o verbo certo. E amar também. Ps- a Olívia anda numa excitação imensa…”, escreveu a apresentadora do canal do Estado no perfil de Instagram.

Mas é outra imagem que está a causar furor junto dos seguidores e a comunicadora foi elogiada por uma foto muito sensual, na qual mostra uma boa forma invejável.

No hashtag, Catarina Furtado admitiu que esta é “uma pequena fuga”, para “recuperar energias” e “preparar para o que aí vem”.